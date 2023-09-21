Зульфия Сулейменова назначена советником президента

Президент
231
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Зульфия Сулейменова назначена советником президента – специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником президента – специальным представителем президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в городе Актобе.

В 2012 году окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «международные отношения», в 2014 году ей присуждена степень магистра международных отношений ЕНУ, в 2016 году – степень PhD доктора Национального института политических исследований (Япония).

В 2013-2014 годы работала экспертом в Коалиции за зеленую экономику (Казахстан).

В 2014-2015 годы являлась научным сотрудником в отделе внешней политики и международной безопасности Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

В 2015-2018 годы работала консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

В 2018-2019 годы работала международным консультантом в Программе развития ООН в Туркменистане, национальным консультантом в Программе развития ООН в Казахстане, консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

В 2020-2021 годы занимала должность заместителя директора департамента климатической политики и зеленых технологий министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2021-2022 годы – депутат Мажилиса VII созыва, член комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С марта 2022 по январь 2023 года – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В январе 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов РК, в апреле переназначена на эту должность. 

1 сентября 2023 года освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов. 

#назначение #кадры #Сулейменова #Акорда

Популярное

Все
Всегда номер один
Astana Media Week: СМИ в эпоху трансформации
Вперед, к большим победам!
Дарить хорошее настроение
Ушло, не обещая вернуться
В селе введен режим ЧС
Для устойчивого развития
Мультилатерализм нового времени
Ответственность за будущее
Болевые точки региона
Многовекторная политика в действии
Вопросы принятия антимонопольных мер обсудили в правительстве РК
В Астане из окна выпал подросток
Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Улытау
Куантыров выслушал предпринимателей по вопросу повышения НДС
В Казахстане узаконен институт петиций – всё о процедурах и порогах их подачи
Изъятие неиспользуемых земель: вице-премьер поручил разработать другие подходы и механизмы
Жандос Дуйсембиев возглавил комитет госдоходов
В каких случаях можно вернуть лекарство в аптеку
Из города в село, чтоб дело оживить
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Когда волк не помощник
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
На поле встретились роботы
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медпомощи – сенатор Больгерт
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Президент поставил перед Зульфией Сулейменовой ряд задач
В издании The Hill опубликована статья Токаева
Токаев призвал реформировать Совет Безопасности ООН
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Республики Ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]