Фото: акимат Астаны

Звезда мирового бокса, абсолютный чемпион мира в профессиональном боксе Рой Джонс провел мастер-класс для юных спортсменов в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На встрече в спортивном комплексе SANA Sport 56-летний Рой Джонс объяснил молодым людям важность труда и настойчивости для достижения успеха. Он добавил, что каждому спортсмену необходимо составить индивидуальный план тренировок, усовершенствовать технику и освоить тактику игры.

Он также отметил, что человек, занимающийся спортом, должен максимально использовать свое свободное время и избегать вредных привычек. Юные спортсмены и тренеры задавали вопросы знаменитому боксеру.

Рой Джонс, который поделился своим боксерским опытом, рассказал о моментах, которые он запомнил в своей карьере, о трудностях и победах в спорте.

«Моя боксерская карьера началась в 1974 году. Мой отец также тренировал много боксеров. Однажды, увидев бой Мухаммеда Али в его комнате, я понял, что бокс - это искусство, основанное на разуме и стратегии, а не только на побоях. С этого момента бокс стал моей жизнью», - сказал Рой Джонс.

Прославленный спортсмен, известный во всем мире, не только давал советы, но и провел открытую тренировку на ринге. Он показал участникам психологические и тактические аспекты бокса.

Стоит отметить, что даже после того, как Рой Джонс завершил карьеру, в 2020 году он провел бой со знаменитым Майком Тайсоном и устроил шоу для зрителей. Он также снимался в фильмах и был известен своими музыкальными произведениями.

В конце встречи Рой Джонс сделал памятную фотографию с молодыми спортсменами и дал автограф.