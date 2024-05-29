Необычная жеребьевка состоится для участников «Жас канат - 2024»

Музыка, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Такого в истории конкурса еще не было

Фото предоставлено организаторами конкурса

Все участники 30-го юбилейного республиканского конкурса молодых исполнителей «Жас канат - 2024» прибыли в Алматы и приступили к репетиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов мероприятия

Всего на проект «Жас канат. Дети» поступило 134 заявки от юных певцов, из которых было отобрано 17 ребят, на взрослый конкурс – 78 заявок, также в следующий тур прошли 17 исполнителей. Впервые в конкурсе участвуют целые группы: во взрослом – трио, в детском - ансамбль из пяти вокалистов.

Со всеми участниками можно познакомиться на @zhas.qanat.official и даже принять участие в голосовании.

Как отмечают организаторы, приз зрительских симпатий – фишка нынешнего конкурса. На странице «Жас канат» в Instagram можно увидеть всех конкурсантов и услышать, как они поют.

Голосование продолжится и во время самого конкурса, когда каждый вечер зрителям на больших экранах будут демонстрироваться QR-коды участников, за которых можно будет отдать свой голос сразу, прямо из зала Дворца Республики.  

В данное время начались репетиции участников с эстрадно-симфоническим оркестром AlJazz, которым управляет выдающийся дирижер Александр Беляков и Live Band под управлением Ильи Башкатова. Перед Ильей стоит очень сложная задача, ведь ему предстоит работать вживую с младшими участниками, потому что конкурсанты «Жас канат. Дети» будут выступать не под минусовую фонограмму, а под взрослый бэнд.

Творческий коллектив будет дополняться талантливыми музыкантами-детьми из музыкальной школы имени Ахмета Жубанова. Это струнная группа, тромбонист, саксофонист и другие инструменталисты, которые буду играть вместе с профессионалами.

«Жас канат» - социальный проект, его участники и их родители ни за что не платят. Главная их задача – продемонстрировать свои способности, и мы очень благодарны акиматам, которые откликнулись на наш призыв оказать посильное содействие молодым талантам, чтобы они могли приехать в Алматы и достойно представить свои регионы. Билеты на «Жас канат» стоят ноль тенге, получить их может каждый желающий через платформу zakazbiletov.kz

2 июня участники «Жас канат - 2024» отправятся смотреть красоты Чарына. А уже 3 июня состоится самая необычная жеребьевка в истории конкурса, которая пройдет в батутном парке, и впервые ее участники будут на ней не в концертных костюмах, а в спортивных, потому что процесс получения очередности своего выступления они получат во время квестов, когда им предстоит что-то искать, бегать и прыгать. Такого на «Жас канат» еще не было» – рассказала президент ОФ «МФ «Азия дауысы» Ирина Ковыряко.

Кроме того, в рамках «Жас канат - 2024» также прошел конкурс мобилографов: из 30 заявленных было отобрано четыре талантливых финалиста, причем алматинский участник - мальчик из детского дома, ему 15 лет, остальные трое ребят - из разных областей, можно сказать из глубинок, а не из центральных городов. Возможно, что их видение современных видеосюжетов показалось жюри оригинальным и интересным, отметили в пресс-службе.

По условиям конкурса мобилографов, финалистам предстоит большая работа – они будут ездить с конкурсантами в течение всего их пребывания в Алматы, снимать всё, что происходит, и создавать свои сюжеты.

В итоге жюри определит тех, кто завоюет 1, 2, и 3 места, а также дипломанта. Призерам вручат крылья «Жас каната» и подарки. Победитель же будет приглашен для работы на международном фестивале «Азия дауысы», но в связи с тем, что фестиваль из-за поводковой ситуации в стране перенесен на следующий год, оргкомитет все равно будет сотрудничать с победителем в течение года.

Дневники «Жас канат - 2024» выходят на телеканале muzzone.kz  а также youtube.com

Напомним, что конкурс молодых исполнителей «Жас канат - 2024» пройдет 6, 7 и 8 июня на сцене алматинского Дворца Республики. Конкурс проводится под патронажем и поддержке акимата Алматы. Зрители уже могут получить свой бесплатный билет на сайте zakazbiletov.kz на все концертные дни.

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