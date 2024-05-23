Определены участники 30-го республиканского конкурса «Жас канат - 2024»

По словам организаторов, в этом году будут выступать совершенно необыкновенные участники

Фото предоставлено организаторами конкурса

На сцене алматинского Дворца Республики 6, 7 и 8 июня пройдет юбилейный 30-й республиканский конкурс «Жас канат - 2024». Список участников, как взрослых, так и детей, уже определен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов.

Как отмечается, в этом году было подано очень большое количество заявок, гораздо больше, чем в прошлом: 75 - от участников «Жас канат» и 130 – от «Жас канат. Дети».

Заявки приходили со всего Казахстана. Отборочной комиссии было очень сложно определить лучших в каждой категории, потому что в этом году, по словам президента Общественного Фонда «Азия Дауысы» Ирины Ковыряко, ребята превзошли все ожидания.

«На каждом конкурсе мы открываем для себя много интересных, самобытных исполнителей, но в этот раз – настолько талантливые дети и молодые люди пожелали принять участие, что выбрать самых достойных было не просто», - поделилась она.

Как и в прошлом году, в фойе Дворца будет работать выставка «Дети рисуют «Жас канат» и «Азия Дауысы».

Также сохраняется главная фишка прошлого года – выступление конкурсантов с оркестром.

Так, список участников:



1. АДЕЛЬ БИРЖАНОВА, АСТАНА, 16 лет

2. КАМИЛЯ САҒЫМБАЙ, ҚАСКЕЛЕҢ, 16 лет

3. ДИЛЬНАЗ АМАНГЕЛЬДИЕВА, АҚТӨБЕ, 16 лет

4. АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, ТЕМІРТАУ, 24 года

5. ЗАМАН ИСКАРАНОВ, ОРАЛ, 23 года

6. ДӘУЛЕТ ОРАЗБЕК, ШЫМКЕНТ, 22 года

7. ДАНА МАЖИТОВА, АҚҚЫСТАУ, 21 год

8. ТРИО «LADIES», АҚТАУ, В СОСТАВЕ: КАРЛЫГАШ САДЫКОВА, Актау, 23 года, АНЭЛЬ ҚАЙЫРБЕК, Павлодар, 25 лет, АРУЖАН КУСЫМОВА, Актау, 23 года.

9. АСЫЛ ЖОМАРТОВ, ТАРАЗ, 24 года

10. КӘМИЛА ТАЛҒАТОВА, ӨСКЕМЕН, 22 года

11. АЙЛУН ЗАУШЕВА, ТАРАЗ, 16 лет

12. АЯНА ТӨЛЕНОВА, АСТАНА, 17 лет

13. ЕРМАХАН БАГДАУЛЕТ, ЛИСАКОВСК, 21 год

14. АЯКӨЗ АРАЛБАЙҚЫЗЫ, ҚЫЗЫЛОРДА, 20 лет

15. АҚНИЕТ СЕЙФУЛЛАҚЫЗЫ, ТАЛДЫҚОРҒАН, 24 года

16. СЕРЖАН БАБАХАН, АЛМАТЫ, 27 лет

17. МАХАМБЕТӘЛИ ӘБІЛДӘ, ПЕТРОПАВЛ, 25 лет

А это участники «Жас канат. Дети»:

1.ДАВИД ЧАРЛИН, АЛМАТЫ, 13 лет

2. ҚӘУСАР БЕКБОСЫН, ШЫМКЕНТ, 11 лет

3. СОФИЯ БАЛГАЗИНА, АЛМАТЫ, 13 лет

4. АЖАР АБДИШЕВА, ҚАРАҒАНДЫ, 10 лет

5. ИЛАРИЯ ЛУБИНСКАЯ, СЕМЕЙ, 10 лет

6. АҢСАР АБДРАХМАН, ҚАРАҒАНДЫ, 13 лет

7. КУАНЫШ БАЙМУХАМБЕТОВ, АЛМАТЫ, 11 лет

8. ТОҒЖАН АЗАТБЕК, ӨСКЕМЕН, 9 лет

9. АЗАТ СҮНДЕТБЕК, АЛМАТЫ, 13 лет

10. АЙМАУЫТ МАЙДАН, АЛМАТЫ, 12 лет

11. ЕҢЛІК ТӘЖІБЕК, ТЕМІРЛАН, 8 лет

12. РИАНА БАГАУТДИНОВА, АЛМАТЫ, 8 июня на конкурсе ей исполнится 12 лет

13. ІНЖУ ЕСІМЖАН, ТАЛДЫҚОРҒАН, 12 лет

14. НИКОЛЬ КОМ, АСТАНА, 9 лет

15. АЙЛИН ТИМҮРҚЫЗЫ, АЛМАТЫ, 9 лет

16. МӘДИ НҰБОЛАТҰЛЫ, АЛМАТЫ, 13 лет

17. ГРУППА «АРМАН-АЙ», АЛМАТЫ

руководитель Айгуль Адиханова

В СОСТАВЕ 5 человек:

ДАЛИДА ИСКЕНДИР - 10 лет

АЯНА РАХЫМХАН - 11 лет

НҰРГЕЛДІ ПАЙЗЫКЕН - 10 лет

ЖАНЕЛЬ ҚАБЫЖАН - 9 лет

АҚЖАН ШАЛАБЕК - 13 лет

Стоит отметить, что благодаря «Жас канату» на отечественной эстраде зажглось множество звезд. Среди них – Димаш Кудайберген, Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, группа «Уркер», Бахыт Шадаева, Жанар Дугалова, Мадина Садвокасова, Курмаш Маханов, Сакен Майгазиев, Гаухар Каспакова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Нурлан Албан, Бейбит Корган, Гульнур Оразымбетова.