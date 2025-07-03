Фото: филиал партии AMANAT

Организатором события выступил Северо-Казахстанский областной филиал партии «AMANAT».

В тёплой, наполненной звуками домбры атмосфере собрались ветераны партии, участники регионального совета «Miras», молодёжь крыла «Жастар рухы» и жители города, неравнодушные к национальному искусству.

Почётными гостями стали преподаватели Alash Music Studio — Диас Серикбай, Молдир Тлейхановна и Алихан Куандык, а также исполнители Жангельды Тажин и Жомарт Омаров. Они поделились уникальными историями о происхождении домбры, её роли в казахской культуре и сакральных легендах, живущих в каждом звучании струн.

Зал наполнился чарующими звуками кюев и народных песен, исполненных учениками и преподавателями музыкальной школы. Каждый аккорд — будто рассказ из глубины веков, каждая мелодия — мост между поколениями.

Молодые участники с восторгом отмечали, что вечер стал для них не только культурным открытием, но и глубоким эмоциональным переживанием. Живое исполнение, искренние разговоры и общее чувство сопричастности к великому наследию вызвали бурю вдохновения.

Национальный день домбры — это не просто дата в календаре. Это день, когда звучит сердце нации. И этот вечер стал ярким подтверждением: кюй — жив, актуален и продолжает объединять казахстанцев всех возрастов.