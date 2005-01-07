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07.01.2005
Конкурсы
7 января 2005 г. 0:00
67
Конкурсы на 07.01.2005 -
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10:29
Сколько этносов проживает в Казахстане
01:46
Люди хотят знать правила игры
02:35
Село, мы ищем таланты!
00:46
И снова «Бунт невесток»
02:10
Дороги, которые нас... разделяют
03:30
«Клондайк» на госзакупках
03:00
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
01:16
Будет чемпионская дуэль
04:00
Медики уволены за антисанитарию
05:30
Экономическая дипломатия: на французском направлении
04:30
Путепровод на большую землю
06:00
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
05:00
Девятый нал
08:08
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
04:00
Посчитали, поругали, проголосовали
04:30
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
03:30
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
01:42
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
02:40
Быть достойным примером
02:12
Учитель и «мама» в одном лице
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
26 октября 2023 г. 17:07
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
27 октября 2023 г. 10:08
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
26 октября 2023 г. 8:12
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
27 октября 2023 г. 1:30
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
27 октября 2023 г. 2:30
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
26 октября 2023 г. 11:23
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
27 октября 2023 г. 0:00
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
27 октября 2023 г. 2:00
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
27 октября 2023 г. 4:30
Анастасия – казахская келін
27 октября 2023 г. 19:30
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
27 октября 2023 г. 6:30
Мирный атом: быть или не быть?
27 октября 2023 г. 5:00
Речь, ставшая родной
27 октября 2023 г. 8:22
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
27 октября 2023 г. 3:00
Профессия – дарить тепло
27 октября 2023 г. 1:00
Игры номадов многогранны
26 октября 2023 г. 9:58
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
26 октября 2023 г. 14:47
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
26 октября 2023 г. 12:18
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
4 октября 2023 г. 19:26
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
4 октября 2023 г. 4:30
Как накопить на квартиру подметая улицы?
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
6 октября 2023 г. 19:18
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
13 октября 2023 г. 8:05
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
20 октября 2023 г. 3:30
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
6 октября 2023 г. 19:01
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
6 октября 2023 г. 19:45
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
6 октября 2023 г. 18:13
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
6 октября 2023 г. 17:13
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
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Казахстанская правда
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