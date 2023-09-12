10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области

Школьник пытался совершить суицид в Алматинской области. Происшествие прокомментировали в полиции и управлении образования региона, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: polisia.kz

Инцидент произошел 10 сентября в средней школе №29 села Бесагаш Талгарского района.

«10 сентября мальчик зашел домой, написал предсмертную записку, выпил пачку аспирина и лег якобы спать. В это время его мать пошла в аптеку, но она оказалась закрыта, почувствовав неладное, она не пошла в другую аптеку, а вернулась домой, где обнаружила ребенка в тяжелом состоянии. Дальше вызвали скорую помощь. Сейчас он в порядке», – говорится в посте Instagram-паблика kris_p_talgar.

На следующий день мать ребенка обратилась с заявлением в полицию.

Факт медикаментозного отравления несовершеннолетнего зарегистрирован в УП Талгарского района по части 3 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».

«При проверке установлено, что ребенок дома выпил около 10 таблеток, предположительно, ацетилсалициловой кислоты.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела. По результатам указанных работ по факту будет принято окончательное процессуальное решение», – прокомментировали публикацию в ДП области.

Под постом оставило официальное заявление и управление образования Алматинской области.

«Создана рабочая группа, которая начала свою работу и будет проводить все необходимые расследования. Одновременно с этим проводятся профилактические мероприятия среди учащихся всех школ Талгарского района. Наша цель – создать безопасную и поддерживающую среду для всех детей, где они могут получать качественное образование и развиваться.

В данное время состояние ребенка удовлетворительное. Ему обеспечиваются необходимые поддержка и помощь в его восстановлении... По линии правохранительных органов ведется расследование», – говорится в сообщении ведомства.