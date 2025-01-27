10 новых отечественных фильмов увидят казахстанцы в 2025 году

Кино
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Венера Баталова
корреспондент

Кинопроекты будут представлены на экранах казахстанских кинотеатров при поддержке Министерства культуры и информации и центра поддержки национального кино, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Эти фильмы привлекут внимание зрителей благодаря своим уникальным и захватывающим сюжетам, которые обещают оставить неизгладимое впечатление.

Одним из самых ожидаемых проектов является «Капитан Байтасов», снятый режиссером Дауреном Камшибаевым. В создании сценария активно участвовал сын героя, Арманжан Абдибеков. Фильм станет значимым вкладом в историю отечественного кинематографа, воспевая мужество и самоотверженность героя, чьи поступки навсегда останутся в памяти народа.

В этом году зрители также смогут насладиться рядом других интересных кинопроектов, среди которых драма «Игроманка», затрагивающая проблему лудомании, спортивная драма о футболе «90+1», фильмы «Осенний бриз», «Фейковый арман», «Qaitadan», «Тезек», «Қара қыз», «Алтын адам», «Ароматное сердце» и «Авель».

В новых фильмах, которые будут представлены в 2025 году, заложены идеи, способные оказать положительное влияние на воспитание будущих поколений и побудить зрителей к глубоким размышлениям.

Кроме того, в начале марта будет объявлен конкурс кинопроектов. Приоритетными темами для новых фильмов станут важные вопросы, такие как любовь к Родине, экология и трудолюбие.

Полный список приоритетных тем доступен на официальном сайте Центра кино.

#Минкультуры #кино #проекты

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