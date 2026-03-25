Неделя мультфильмов: в Казахстане стартовали показы отечественной анимации

Кино
В Казахстане началась «Неделя казахстанской анимации» - серия бесплатных показов отечественных мультфильмов для детей и подростков, передает Kazpravda.kz

Фото: киностудия «Казахфильм»

Показы проходят в кинотеатрах «Арсенал» в Астане и «Сарыжайлау» в Караганде. Кроме того, при содействии Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил РК сеансы организованы на его столичной площадке, а также в отдаленных военных гарнизонах - в Семее, Отаре, Сарыозеке и Алматы. Такой формат позволяет охватить семьи военнослужащих и жителей закрытых городков, где доступ к премьерным кинопоказам ограничен.

Программа рассчитана на зрителей разных возрастов. В нее вошли полнометражные анимационные фильмы, авторские короткометражные работы, а также эксклюзивные премьеры 2025 года. Наряду с новыми проектами представлены мультфильмы из золотого фонда «Казахфильма» и Центра поддержки кино.

«Неделя казахстанской анимации направлена на популяризацию отечественного анимационного контента и поддержку национальных студий. Бесплатные показы позволяют расширить доступ зрителей к современным и классическим мультфильмам, а также способствуют развитию интереса к казахстанской культуре и языку», - отметили в Министерстве культуры и информации. 

#анимация #киностудия #мультфильмы

