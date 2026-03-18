Фильм «Алматы» открыл фестиваль мобильного кино в Корее

Кино
121

Фильм вошел в программу лучших работ Ечхонского международного фестиваля мобильного кино

Фото: скриншот видео / 24.kz

Казахстанско-корейскую короткометражку представили в Сеуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Камера мобильного телефона позволяет снимать не хуже профессионального видеооборудования. Сейчас для того, чтобы создать кино, не нужен большой бюджет. А если отправить свой фильм на Ечхонский кинофестиваль, то можно выиграть и получить денежный приз – около 17 тысяч долларов США.

Первый Ечхонский кинофестиваль состоялся 7 лет назад. Если тогда в нем участвовало порядка 200 работ, то в прошлом году – больше тысячи. Ечхон – это небольшой уезд на юге страны, население которого с 60-х годов прошлого века сократилось на треть. Конкурс кинофильмов повысил популярность этого региона.

- Я бизнесмен. У меня нет глубоких познаний в кино. Так как я родился в Ечхоне, мы совместно с властями уезда решили прославить регион и создать здесь кинофестиваль. Похоже, нам это удалось. Количество участников фестиваля ежегодно растет примерно на 20%. К нам приезжают конкурсанты из 77 стран, - рассказал председатель оргкомитета Ечхонского международного кинофестиваля Чон Джэ Сон.

В Ечхонском кинофестивале может принять участие любой человек. На съемках можно использовать штатив, дрон и даже кран. Главное условие конкурса – кино должно быть снято на мобильный телефон. А в качестве доказательства того, что профессиональное оборудование не применялось, нужно прислать видео со съемочной площадки.

- Главное преимущество смартфона в том, что он легкий. Это такая вещь, которая есть у каждого под рукой и не нужно брать в аренду. Однажды победителем стал фильм, снятый всего за 67 долларов. Критерии оценки работ зависят от содержания фильма. То есть история важнее, чем технические характеристики, - отмечает художественный руководитель Ечхонского международного кинофестиваля Пон Ман Дэ.

Фильм «Алматы» открыл Енчхонский кинофестиваль. Главные роли в нём исполнили актриса Алматинского корейского театра Наталья Ли и актер из Южной Кореи Ли Джу Сын.

- Я был в Алматы три раза. Там мы снимали другой фильм. Мне очень понравился мегаполис, и я узнал, что его название означает «город яблок». Поэтому я создал историю о том, как двое незнакомых людей – мужчина и женщина – встречаются, и символом их любви становится яблоко, - поделился режиссер Лим Чан Ик.

Лучшие фильмы фестиваля были показаны в Сеульском центре кино. После просмотра режиссеры ответили на вопросы зрителей и подарили самым внимательным призы. Жительница Сеула, например, получила подарок за то, что запомнила значение слова «Алматы».

Организаторы сообщили, что прием работ на следующий, восьмой Ечхонский фестиваль начнется 4 мая и продлится до 3 июля. Общий призовой фонд конкурса составит около 40 тысяч долларов.

 

#Алматы #Корея #фестиваль #фильм

Популярное

Все
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Дети снова играют в асыки!
Возрождение степных ремесел
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Получили шанс на полноценную жизнь
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
В Атырау начал работу особенный магазин
Военная семья – надежный тыл
Театр голосов
Стать достойным защитником Отечества
Чтобы дети видели мир!
Встретят праздник в новых квартирах
Шахматный Наурыз
Вклад в демократическое развитие
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Сегодня модно быть здоровым
«Soltüstık Qazaqstan» – кузница национальной журналистики
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Итоги конкурса дебютных короткометражных фильмов подвели в …
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитост…
Любовь вопреки диагнозу: почему новая отечественная мелодра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]