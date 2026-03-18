Фото: скриншот видео / 24.kz

Казахстанско-корейскую короткометражку представили в Сеуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Камера мобильного телефона позволяет снимать не хуже профессионального видеооборудования. Сейчас для того, чтобы создать кино, не нужен большой бюджет. А если отправить свой фильм на Ечхонский кинофестиваль, то можно выиграть и получить денежный приз – около 17 тысяч долларов США.

Первый Ечхонский кинофестиваль состоялся 7 лет назад. Если тогда в нем участвовало порядка 200 работ, то в прошлом году – больше тысячи. Ечхон – это небольшой уезд на юге страны, население которого с 60-х годов прошлого века сократилось на треть. Конкурс кинофильмов повысил популярность этого региона.

- Я бизнесмен. У меня нет глубоких познаний в кино. Так как я родился в Ечхоне, мы совместно с властями уезда решили прославить регион и создать здесь кинофестиваль. Похоже, нам это удалось. Количество участников фестиваля ежегодно растет примерно на 20%. К нам приезжают конкурсанты из 77 стран, - рассказал председатель оргкомитета Ечхонского международного кинофестиваля Чон Джэ Сон.

В Ечхонском кинофестивале может принять участие любой человек. На съемках можно использовать штатив, дрон и даже кран. Главное условие конкурса – кино должно быть снято на мобильный телефон. А в качестве доказательства того, что профессиональное оборудование не применялось, нужно прислать видео со съемочной площадки.

- Главное преимущество смартфона в том, что он легкий. Это такая вещь, которая есть у каждого под рукой и не нужно брать в аренду. Однажды победителем стал фильм, снятый всего за 67 долларов. Критерии оценки работ зависят от содержания фильма. То есть история важнее, чем технические характеристики, - отмечает художественный руководитель Ечхонского международного кинофестиваля Пон Ман Дэ.

Фильм «Алматы» открыл Енчхонский кинофестиваль. Главные роли в нём исполнили актриса Алматинского корейского театра Наталья Ли и актер из Южной Кореи Ли Джу Сын.

- Я был в Алматы три раза. Там мы снимали другой фильм. Мне очень понравился мегаполис, и я узнал, что его название означает «город яблок». Поэтому я создал историю о том, как двое незнакомых людей – мужчина и женщина – встречаются, и символом их любви становится яблоко, - поделился режиссер Лим Чан Ик.

Лучшие фильмы фестиваля были показаны в Сеульском центре кино. После просмотра режиссеры ответили на вопросы зрителей и подарили самым внимательным призы. Жительница Сеула, например, получила подарок за то, что запомнила значение слова «Алматы».

Организаторы сообщили, что прием работ на следующий, восьмой Ечхонский фестиваль начнется 4 мая и продлится до 3 июля. Общий призовой фонд конкурса составит около 40 тысяч долларов.