После просмотра фильма «Байқа! Алаяқ!» («Осторожно! Мошенник!» ) корреспондент Kazpravda.kz пришла к выводу: картина учит зрителей распознавать хитрые схемы киберпреступников, сочетая легкий юмор, семейные ценности и важный социальный посыл

Фото: кадры из фильма

В эпоху, когда телефонные мошенники стали настоящим национальным бедствием, режиссер Дархан Саркенов выпускает картину, попадающую точно в нерв современного общества. Фильм «Байқа! Алаяқ!» выходит за рамки привычной «той-комедии», представляя собой актуальный социальный детектив с элементами едкой сатиры.

В центре сюжета оказывается семья Талгата в исполнении Куандыка Шакиржанова. Его дети годами копили средства на первоначальный взнос за квартиру, доверив сбережения отцу как самому надежному хранителю.

Однако будучи человеком старой закалки и излишне доверчивым к современным технологиям, попадается на удочку харизматичного афериста Сико, которого сыграл Бексултан Пилал.

Потеряв всё в один миг, он вместе с супругой Катей, которую сыграла Бакыт Алипбаева, решает не обращаться в полицию, считая это бюрократически безнадежным делом, и пускается в опасную авантюру, чтобы выследить преступников самостоятельно.

Главным достоинством сценария является его абсолютная узнаваемость и приземленность. Каждый зритель в зале либо сам получал звонки от псевдо-службы безопасности банка, либо знает тех, кто серьезно пострадал от подобных схем. В частности, в центре сюжета – сотрудница полиции Кымбат в интерпретации Жазиры Еркин, работающая в отделе по борьбе с онлайн-преступлениями. По иронии судьбы, её собственные родители становятся жертвами аферистов.

Фильм детально, но при этом максимально доступно препарирует механику обмана, наглядно демонстрируя методы социальной инженерии, психологическое давление и уловки, на которые ловят простых граждан.

Через призму смешных ситуаций авторы транслируют важный месседж о финансовой грамотности, превращая кино в своего рода экранное пособие по выживанию в цифровом мире. Динамика расследования, подкрепленная живой игрой актерского состава, не дает сюжету провисать, а горький юмор ситуации лишь подчеркивает реальность угрозы, с которой может столкнуться любой человек.

Несмотря на серьезность темы, картина сохраняет легкий тон и юмор. Благодаря такому подходу важные уроки осторожности в цифровом мире воспринимаются легко и эмоционально близко, напоминая всем о необходимости сохранять бдительность.

В этом плане «Байқа! Алаяқ!» – поучительная история об обычной семье, которая внезапно попадает в ловушку онлайн-мошенников. Фильм не просто развлекает, но и служит наглядным пособием по цифровой безопасности. Зрители видят весь механизм работы аферистов: от первого звонка и манипуляций до жесткого психологического давления.

На примере переживаний героев становится понятно, как легко доверие и страх могут превратить человека в жертву обмана. Зритель наблюдает, как герои постепенно теряют контроль над ситуацией – от лёгкого сомнения до момента, когда решение уже принято и деньги отправлены. Сцены с изображением популярных схем «развода» вызывают одновременно смех и тревогу, потому что происходящее выглядит по-настоящему реалистично.

Как отмечает CEO Tolqyn Film Fund Эрнар Курмашев, фильм получился не только остросоциальным, но и по-настоящему семейным.

«Чаще всего жертвами онлайн мошенников становятся люди старшего поколения. Здесь история именно про это. Это добрая, семейная комедия про то, как родители отдали накопленные детьми деньги мошенникам, и потом сами же пытаются исправить все. Если фильм спасет хоть одного человека от онлайн мошенничества, то значит он уже был снят не зря», – сказал он.

Продюсер картины Дармен Садвокасов уверен, что за комедийным сюжетом скрывается серьезная миссия: спасти реальные деньги и нервы казахстанцев. Рассказывая о том, как его близкие становились жертвами аферистов, он подчеркивает: одна маленькая ошибка, вроде передачи кода из сообщения, может стоить семье финансового благополучия.

Особое место в фильме занимает линия дроппера – посредника в мошеннической схеме, которого сыграл Бексултан Пилал. Его герой показывает, что в преступные механизмы могут быть вовлечены обычные люди, иногда даже не осознавая рисков.

«Это первый крупный проект, где мне досталась главная роль. Мой персонаж — дроппер, связующее звено в мошеннических схемах. Обаятельный манипулятор, привыкший к одиночеству, он начинает меняться под влиянием семьи, в чью жизнь бесцеремонно вторгается. Ключевым моментом трансформации становится сцена погони на автомобиле, где драйв сменяется осознанием ответственности за реальные судьбы. Это история о том, что сиюминутная нажива всегда проигрывает истинным человеческим ценностям», – констатировал актер.

К проекту также были привлечены эксперты и представители инициативы «Стоп пирамида», которые в реальной жизни занимаются борьбой с финансовыми преступлениями.

«Кино о семье и любви – мощная «мягкая сила». Через искренние эмоции и юмор оно помогает нам лучше понимать друг друга и мир вокруг. Сегодня вопрос информационной безопасности стоит как никогда остро. Статистика пугает: только за последние выходные поступили десятки обращений от пострадавших. В Астане произошел вопиющий случай: 18-летняя девушка после двух дней психологического давления по телефону передала мошенникам 5 миллионов тенге. Этот пример доказывает, что уязвимы абсолютно все, независимо от возраста. Именно через искусство мы можем достучаться до каждого и научить людей вовремя распознавать угрозу, пока не стало слишком поздно», – считает руководитель общественного фонда «Финансовая культура Казахстана» Юрий Ли.

Это второй проект фонда Tolqyn Film Fund после фильма «Дәстур: Теріс бата», собравшего 876 миллионов тенге. От детективной комедии «Байқа! Алаяқ!» также ждут успешных кассовых сборов и широкой зрительской аудитории. Если после просмотра хотя бы один зритель станет внимательнее к подозрительным звонкам и сообщениям, значит, картина достигла своей цели.