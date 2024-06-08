100 домов для Кульсары
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Согласно данным Министерства промышленности и строительства, в Атырауской области проведено техническое обследование 2 663 объектов.
По результатам обследований запланировано построить 100 домов, приобрести – 1 424; провести ремонтные работы в 1 135 домах, сообщает Министерство промышленности и строительства. Из планируемых новых домов для пострадавших на сегодня начато строительство 48, строительные работы планируется завершить до сентября текущего года. При планируемой покупке 1 424 домов к данному моменту приобретено уже 980. Касательно жилья, по которому проведут ремонтные работы, в 795 домах уже начался процесс ремонта.