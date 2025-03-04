100-летие Нургисы Тлендиева отпраздновали в Турции

В Анкаре состоялась церемония открытия года памяти в рамках организации ТЮРКСОЙ, посвященная 100-летию Нургисы Тлендиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, ректор Анкаринского университета музыки и искусства, председатель Союза университетов искусств тюркского мира Эрхан Озден, специально прибывшие из Казахстана артисты, дипломаты, депутаты и казахская диаспора.

Церемония открытия началась с исполнения произведений Нургисы Тлендиева известной музыкальной группой Анкары «Тюркский мир». Далее гостям презентовали фотовыставку композитора, а научный сотрудник Мемориального музея Н.Тлендиева Нурмухан Шаймерденов познакомил гостей с жизненным путём великого музыканта.

В своём выступлении Еркебулан Сапиев отметил, что «музыка Нургисы Тлендиева не только показывает нам высоту искусства, но и повышает любовь к культуре и национальной идентичности нашей страны. Безусловно, его заслуги перед страной останутся примером для поколений».

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что Нургиса Тлендиев был известной личностью не только казахского народа, но и всего тюркского мира.

Директор Казахской государственной академической филармонии Акан Абдуали, домбрист академического фольклорно-этнографического оркестра имени Н.Тлендиева «Отырар сазы» Арсен Турсын, ансамбль «Отау», состоящий из казахских студентов из Анкары, исполнили произведения композитора и придали мероприятию особую атмосферу.

По итогам 40-го Постоянного совета министров культуры государств-членов ТЮРКСОЙ, состоявшегося в 2023 году в Азербайджане, 2025 год объявлен годом памяти Нургисы Тлендиева в рамках организации ТЮРКСОЙ в честь 100-летнего юбилея великого композитора.