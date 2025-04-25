101-летнего ветерана войны поздравили в Алматы

День Победы
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Макаренко Людмила

Поздравления со знаменательной датой ветеран Великой Отечественной войны Тамара Максимова принимает несколько дней подряд, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Россотрудничество

В гости к ветерану поочередно приходили военнослужащие десантно-штурмовых войск, департамента по делам обороны, городского акимата, представители ветеранской организации. Сегодня долгожительница встречала генерального консула РФ Дмитрия Тураева с подарками и цветами.

Тамара Александровна родилась в Москве. В первые дни войны пришла с подругами в военкомат проситься на фронт. По малолетству школьницы получили отказ, но Тамара продолжала настойчиво посещать призывной пункт, пока там не уступили и не направили 17-летнюю девушку в военный госпиталь. Он располагался на главной стратегической линии обороны Москвы - Волоколамском шоссе. Работала сначала в регистратуре и на приеме раненых, а после специальных курсов стала медицинской сестрой: лечила и выхаживала бойцов. Так однажды познакомилась с будущим мужем Константином Максимовым. С ним и приехала в Алматы, где супругу предстояло участвовать в формировании крупного военного округа.

К этому времени Тамара Максимова уже была дипломированным специалистом русской филологии, 16 лет преподавала в Казахском государственном университете, получила ученую степень. Несмотря на почтенный возраст Тамара Александровна поражает живостью ума, прекрасной памятью и деятельным характером. Ее рецепт долголетия прост: много трудиться, активно двигаться, общаться с людьми и упражнять мозг. Сама она продолжает работать в Совете ветеранов и регулярно садится за печатную машинку, чтобы дописать историю своей жизни.

#день рождения #ветеран войны #долгожительница

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