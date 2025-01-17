105-летие газеты «Казахстанская правда» отметили в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В Доме дружбы собрались государственные и общественные деятели, профессора, ученые и представители СМИ. «Казправдинцы» принимали поздравления от администрации президента, правительства, палат парламента, МКИ, а также дипломатов и ветеранов старейшей газеты страны. В фойе была организована тематическая фотовыставка «Казахстанская правда: вчера и сегодня», которая познакомила посетителей с историческими вехами и рабочими буднями творческого коллектива.

Конференцию открыл генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы, который напомнил о славной истории авторитетного печатного издания.

«Первый номер прародительницы нынешней «Казправды» вышел в свет 1 января 1920 года. Газета называлась «Известия Киргизского края». Со временем произошли изменения в стране и менялась газета. Она называлась «Степная правда», «Советская степь», с 1932 года она обрела свое нынешнее название - «Казахстанская правда». Но менялись, конечно, не только названия, но и формат газеты, число выходов, тематика и, как говорят сегодня, контент.Разумеется, более чем за вековую историю много раз менялся журналистский состав. Отметим, что в 20-30 годы прошлого века с газетой тесно сотрудничали Михаил Зощенко, Кукрыниксы, Ольга Форш, Константин Симонов, Алексей Толстой, Сергей Михалков, Константин Паустовский, Ольга Берггольц, Павел Кузнецов. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли многие казправдинцы. Некоторые из них, увы, не вернулись. В это время со страниц газеты звучали голоса корифеев казахской литературы и науки - Мухтара Ауэзова, Жамбыла Жабаева, Каныша Сатпаева, Габита Мусрепова, Сабита Муканова, публиковались произведения Бауыржана Момышулы, Дмитрия Снегина, Малика Габдуллина, Сырбая Мауленова, Жумагали Саина», – рассказал он.

Также спикер добавил, что все ключевые вехи и события ХХ века нашли отражение в номерах «Казправды», в том числе коллективизация, индустриализация, мобилизация сил на борьбу с врагом, послевоенное восстановление народного хозяйства, освоение целины и первый полет человека в космос, перестройка и обретение Казахстаном независимости.

В новое тысячелетие «Казправда» вошла как крупнейшее республиканское издание на русском языке, главный источник официальной и деловой информации.

«Нельзя не вспомнить и о том, что с «Казахстанской правдой» активно сотрудничали и сотрудничают выдающиеся казахстанские литераторы, ученые, общественные деятели. Здесь выходили статьи Абдижамила Нурпеисова, Абсаттара Дербисали, Владимира Гундарева, Торегельды Шарманова, Олжаса Сулейменова, Роллана Сейсенбаева, Бахытжана Канапьянова.«Казправдинцы» гордятся, что их коллегами были член Союза писателей Казахстана, автор ряда книг Эдуард Джилкибаев (известный читателям под псевдонимом Константин Кешин), поэт, член Союза писателей РК, народный писатель Казахстана Любовь Шашкова, видный отечественный литератор, член Союза писателей Казахстана и России Геннадий Доронин, писатель, лауреат литературной премии «Русская премия», художник-карикатурист Николай Веревочкин. Серьезным вызовом для печатных СМИ стала пандемия – как в экономическом, так и в творческом плане. Трансформационные процессы продолжаются и сегодня. В марте 2021 года были объединены две ведущие республиканские газеты - «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». Сегодня издание-юбиляр входит ТОО «Қазақ газеттері», – констатировал Дихан Қамзабекұлы.

Затем в ходе выступления известный государственный деятель Сауытбек Абдрахманов отметил, что сегодня в двух флагманских изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правде» работают профессионалы высокого уровня, которые с честью продолжает лучшие традиции отечественной журналистики и достойно, умело и профессионально ведут летопись важных событий страны.

«Печатное слово традиционно считается классикой журналистики. Именно этот формат долгое время был основным способом формирования общественного мнения. Именно газетная журналистика создавала шедевры публицистики. В годы нашей юности именно в газетах появлялись изумительные статьи Анатолия Аграновского, Татьяны Тэсс, Геннадия Бочарова, Ярослава Голованова, Аркадия Ваксберга, Всеволода Овчинникова, многих других легенд советской журналистики. Печатное слово больше всего гарантирует достоверность и авторитет сказанного. Недавно в газете «Егемен Қазақстан» была опубликована небольшая статья «Астанадағы Президент резиденциясы қалай «Ақорда» атанды», где вкратце рассказано о том как руководство газеты внесло предложение назвать новую резиденцию главы государства «Акордой» по аналогии примеров как «Москва. Кремль», «Вашингтон. Белый дом», «Париж. Елисейский дворец» и как оно было принято. Заметка вызвала большой резонанс. Но ведь раньше писали об этом. В отдельных книгах, в частности, в книге бесед Жанболата Аупбая и Кали Сарсенбая «Журналист – өмір барлаушысы. Журналистика – өмір мектебі». Но только после появления в виде газетной заметки данный факс стал достоянием широкой общественности», – подчеркнул он.

Председатель комиссии по правам человека при президенте РК Игорь Рогов рассказал, что около 50 лет является преданным читателем «Казправды», которая считается выразителем государственной политики, где публикуются все законодательные акты.

«Сегодняшнее состояние издания – результат вашего долгого и упорного труда. В свое время пришлось преодолеть немало трудностей в период становления, превратившего газету в общепризнанный центр диалога по наиболее актуальным вопросам общественного развития. Следует особо подчеркнуть роль издания в реализации национальной идеи Казахстана, пропаганде гуманитарных. морально-нравственных и других ценностей. Газета вносит существенный вклад в реализацию идеи принципов конституционализма. Именно через его ресурсы обеспечивается взаимная связь теории и практики, глубокое и всесторонние исследование меняющихся тенденций общества», – обратился председатель комиссии по правам человека при президенте к творческому коллективу газеты.

Конечно, в век цифровизации печатные СМИ переживают непростые времена, так как снижаются тиражи и становится меньше читателей. Тем не менее, печатное слово часто воспринимаются как более авторитетные и надежные источники информации по сравнению с интернет-ресурсами.

Заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Простор» Любовь Шашкова считает, что у «Казправды» есть свой многолетний уникальный опыт по сохранению неразрывной связи с читателями.

«Казправда» всегда была сильна высказываниями на ее страницах выдающихся деятелей культуры, писателей, общественных деятелей и тем, что всегда блистала высокими профессионалами, привлекала на свои страницы незаурядных и ярких личностей, таких как Олжас Сулейменов, Геннадий Толмачев, Валерий Поляков и другие авторы. Хорошо бы возродить литературные страницы в больших газетах как «Казправда», где сообщается о презентациях книг. Уверена, что такое сотрудничество с писателями имеет большое воздействие на широкую аудиторию», – сказала журналист.

По словам руководителя отдела медиапроектов КИСИ Жанар Тулиндиновой, президент Касым-Жомарт Токаев предпочитает излагать ключевые тезисы в печатных СМИ, так как население относится к ним с большим доверием.

«Печатное слово – ядро качественной традиционной журналистики, которое не теряет своей актуальности. Если обратиться к статистике, из 5, 5 тысяч зарегистрированных казахстанских СМИ большую часть представляют печатные периодические издания. Это говорит о том, что разговоры о смерти печатного слова сильно преувеличены. Если посмотреть процедуру медиапотребления, то 57% казахстанцев узнают новости из соцсетей, 43% – из сетевых изданий и 4% – предпочитают печатные СМИ. Однако это не показатель авторитета. В Казахстане сложилась добрая традиция с публикацией статьи главы государства в периодических изданиях, таких как «Егемен Қазақстан» и «Ана тілі», – заключила эксперт.

Кроме того, в торжественной обстановке нагрудными знаками «Ақпарат саласының үздігі» были награждены собственный корреспондент по Туркестанской области Любовь Доброта, редактор отдела экономики Юрий Фоменко, старший корреспондент Алматинского корпункта Айгуль Турысбекова. Также благодарственные письма вручили специальному корреспонденту Марине Демченко, корреспонденту Асету Сыздыкову, дизайнеру-оформителю Павлу Цедилину.

В завершение вечера в рамках конференции состоялась презентация книги журналиста «Казправды» Асета Сыздыкова «Алматинское чудо».