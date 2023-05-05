11 ударами ножа убил знакомую житель Астаны

Жителя столицы приговорили к 18 годам лишения свободы за тяжкие преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Фото: astana.sud.kz

Е. обвинялся в покушении на убийство П. и убийстве О. (часть 1 статьи 99 и часть 3 статьи 24 – часть 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК).

Как следует из материалов дела, Е. в пьяном виде пришел к знакомой О., с которой был в близких отношениях. Здесь он поссорился с ее супругом В. и родственником П. Последний ударил подсудимого в голову, и тот покинул чужой дом.

На следующий день Е. снова в алкогольном опьянении вернулся к обидчикам, но уже нацелившись на убийство. В ходе ссоры осужденный схватил кухонный нож и нанес О. 11 ударов в жизненно важные органы. Женщина скончалась на месте.

Не останавливаясь на этом, Е. нанес несколько ударов по телу В., который выбежал на крики супруги.

И только заметив, как очевидец звонит в полицию, разъяренный астанчанин скрылся.

В суде Е. вину признал частично. Однако она была полностью доказана, и мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.