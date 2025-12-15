Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города по результатам проверки выявила факты незаконного снятия частными судебными исполнителями (ЧСИ) ранее наложенных ограничений на выезд из РК должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках), сообщает Kazpravda.kz

По выявленным нарушениям на имя министра юстиции РК было внесено представление об устранении нарушений законности.