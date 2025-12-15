12 частных судебных исполнителей лишились гослицензий в Шымкенте

Закон и Порядок
176
Дана Аменова
специальный корреспондент

Вскрыта схема незаконного снятия ограничений на выезд должников из Казахстана 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города по результатам проверки выявила факты незаконного снятия частными судебными исполнителями (ЧСИ) ранее наложенных ограничений на выезд из РК должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках), сообщает Kazpravda.kz

По выявленным нарушениям на имя министра юстиции РК было внесено представление об устранении нарушений законности.

«По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ, а также инициировано исковое заявление в суд о лишении государственной лицензий на право занятия деятельностью ЧСИ (лицензия). Иск министерства юстиции РК удовлетворен в полном объёме, 12 ЧСИ лишены лицензии (судебный акт вступил в законную силу)», – говорится в информации.

#суд #нарушения #прокуратура #ЧСИ #гослицензия

