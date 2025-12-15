Вскрыта схема незаконного снятия ограничений на выезд должников из Казахстана
Прокуратура города по результатам проверки выявила факты незаконного снятия частными судебными исполнителями (ЧСИ) ранее наложенных ограничений на выезд из РК должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках), сообщает Kazpravda.kz
По выявленным нарушениям на имя министра юстиции РК было внесено представление об устранении нарушений законности.
«По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ, а также инициировано исковое заявление в суд о лишении государственной лицензий на право занятия деятельностью ЧСИ (лицензия). Иск министерства юстиции РК удовлетворен в полном объёме, 12 ЧСИ лишены лицензии (судебный акт вступил в законную силу)», – говорится в информации.