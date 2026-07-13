12 казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии U23

Спорт

В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди возрастных категорий U19 и U23, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

12 июля состоялись полуфинальные поединки в категории U23. По их итогам 12 представителей Казахстана завоевали путевки в финал.

Победы в своих боях одержали: Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг), Бексултан Боранбек (до 55 кг), Нурасыл Толебек (до 60 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Аман Конысбек (до 75 кг), Онер Сейилхан (до 80 кг), Темирлан Мукатаев (до 85 кг), Ибрагим Бетаев (до 90 кг).

Отметим, что Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) напрямую вышла в финал.

А Аяжан Ермек (до 60 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг) не смогли пробиться в финал и стали бронзовыми призерами.

Финальные поединки в возрастной категории U23 пройдут 15–16 июля.

#Казахстан #бокс #ЧМ

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