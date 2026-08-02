Полковник полиции Алматы исполнила кюй на домбре и покорила соцсети

Музыка

Салтанат Азирбек посвятила службе в правоохранительных органах более 20 лет

Коллаж: gov.kz

Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек удивила подписчиков музыкальным талантом, сообщает Kazpravda.kz 

Видеоролик, на котором полковник исполняет кюй на домбре, стремительно набирает просмотры и теплые комментарии в социальных сетях. В комментариях казахстанцы восхищаются мастерством исполнения и благодарят за популяризацию национального наследия и открытость.

Салтанат Азирбек посвятила службе в правоохранительных органах более 20 лет, начав карьеру в 2003 году с должности инспектора пресс-службы. Сегодня она возглавляет Управление внутренних и внешних связей ДП Алматы и является одним из самых узнаваемых лиц казахстанской полиции. При всей строгости профессии, дома она любящая жена и мама четверых детей. Творческий ролик позволил казахстанцам увидеть душевную сторону людей в погонах.

#полиция #соцсети #Алматы #домбра #Салтанат Азирбек

Популярное

Все
Сборная Казахстана завершила ЧМ U17 по женской борьбе с двумя медалями
Победителей летнего чемпионата по пожарно-спасательному спорту наградили в Уральске
Новый мост через реку Урал построят в ЗКО
На дорогах Актобе установят плавающие люки
Бакдаулет Агабек завоевал «золото» на ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане
В Правительстве рассмотрели инвестпроекты по развитию области Ұлытау
Полковник полиции Алматы исполнила кюй на домбре и покорила соцсети
Более 60 тысяч камер и ИИ: как в Астане обеспечивают чистоту и порядок
Двое подростков заблудились в горах Алматы
Самолет с туристами разбился в Перу
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
Токаев принял председателя АФМ
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России
Казахстанский финал в Японии
Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Укреплять мир и стабильность
Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Атырау появится уникальная локация

Читайте также

Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявл…
Чилийские поклонники подготовили музыкальный подарок к перв…
Оркестр имени Курмангазы завершил сезон концертом к национа…
Яркий гала-концерт завершил юбилейный концертный сезон «Қаз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]