1,2 млрд тенге украли при строительстве дорог в Акмолинской области: арестован бывший замглавы управления облакимата

В Целиноградском районе похитили более 1 млрд тенге, выделенных на строительство дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

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Специальные прокуроры Акмолинской области задержали и водворили в ИВС бывшего заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. С санкции суда он взят под стражу.

Экс-чиновника подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве дорог.

«Установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на 1 млрд 244 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи 189 (хищение в особо крупном размере)», – проинформировали в надзорном органе, добавив, что бывшему высокопоставленному госслужащему грозит до 12 лет лишения свободы.