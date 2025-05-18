120 центров активного долголетия действуют в Казахстане

Общество
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Забота о старшем поколении, создание условий для активной и насыщенной жизни – один из приоритетов социальной государственной политики, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда РК

Сегодня в стране работает 120 центров активного долголетия (далее – ЦАД), из них 57 в городах и 63 – в сёлах. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на функционирование центров, на 2024 год составила 5,9 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 6,7 млрд тенге.

С 2017 года Казахстан официально вошёл в список стран со стареющим населением. Сегодня люди старше 65 лет составляют 9,2% населения – это около 1,87 млн человек. Для сравнения, в 2020 году этот показатель был 6,8%.

Забота о старшем поколении, создание условий для активной и насыщенной жизни – один из приоритетов социальной государственной политики. Поэтому в 2020 году в республике были открыты первые центры активного долголетия. В 2021 году был принят План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения до 2025 года «Активное долголетие», в рамках которого внесены изменения в законодательство, создана межведомственная комиссия, а также рассчитан индекс активного долголетия.

Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность ЦАД направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в т.ч. организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т.д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества.

С начала работы центров проведено более 20 тыс. мероприятий, оказано свыше 3,8 тыс. услуг – от медицинских и психологических до культурных и образовательных. Всё это помогает пожилым людям оставаться активными, улучшать здоровье и настроение.

Результаты впечатляют – получатели услуг ЦАД участвуют в международных конкурсах и завоёвывают призовые места. К примеру, коллектив «Алматы әжелері» представлял Казахстан на Неделе моды в Италии, а также победил на этнофестивалях в Турции и Кыргызстане.

#старшее поколение #ЦАД #центры активного долголетия

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