Состав, который со столичного вокзала «Нұрлы жол» в торжественной обстановке проводили представители Министерства здравоохранения, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и АО «Самрук-Қазына», направился на запад страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: КФ «Самрук Казына»

За полгода «поликлиника на колесах» преодолеет более 21 тыс. Километров, первой остановкой из 123 запланированных станет село Турыш Бейнеуского района Мангистауской области. В каждом населенном пункте поезд будет останавливаться на один-два дня, чтобы местные жители (сельчане из близлежащих аулов) могли получить качественную медицинскую помощь и квалифицированные консультации врачей, медиаторов и юристов. Предполагается, что квалифицированную помощь от специалистов получат свыше 90 тыс. казахстанцев, проживающих в селах.

Принимать будут 30 специалистов различных направлений: терапевт, хирург-травматолог, кардиолог, врач УЗИ, оториноларинголог, невропатолог, педиатр, акушер-гинеколог, офтальмолог, уролог, стоматолог-терапевт, врач-рентгенолог, врач функциональной диагностики и психолог. При необходимости специалисты смогут провести и несложные хирургические операции. Для этого в поезде предусмотрены все санитарные условия, современное оборудование и диагностическая аппаратура. В медицинских вагонах также доступны общий и биохимический анализ крови, флюорография, ультразвуковое исследование, гастрофиброскопия, электрокардиограмма и другие диагностические процедуры. Обратиться за медпомощью могут все желающие, вне зависимости от наличия ОСМС.

Юристы и медиаторы будут консультировать граждан по социальным и правовым вопросам: разрешение трудовых споров, подачи заявок на получение социальных выплат от государства, для совета по ведению судебных дел.

«Фонд «Самрук-Қазына» системно поддерживает сферу здравоохранения нашей страны. Это проявление подлинной заботы, направленной на повышение качества жизни наших граждан. Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» - важная инициатива нашего фонда, оказывающая медицинскую и правовую помощь сельским жителям. С 2010 года поезд побывал более чем в 2000 сёлах и оказал поддержку почти 800 тысячам человек. Жителям не только предоставлялись консультации, но и проводились мини операции, решались многие социальные вопросы. Таким образом, медпоезд занял особое место в сердцах людей и по-настоящему стал проектом национального масштаба», — отметил управляющий директор АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

Социальный проект реализуется с 2010 года. За это время более 800 тысяч казахстанцев получили помощь врачей, а с помощью высокотехнологичного оборудования хирурги провели порядка 37 тысяч операций. Каждый пятый получивший лечение пациент – ребенок. Отметим, только за прошлый год врачи поезда «Саламатты Қазақстан» оказали бесплатную медицинскую и правовую помощь 104 250 казахстанцам.

За оснащение, медицинское сопровождение и обеспечение медикаментами отвечает Министерство здравоохранения. Юридическую поддержку и помощь медиаторов предоставляет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Актуальное расписание движения медицинского поезда опубликованы на сайте www.medpoezd.kz.