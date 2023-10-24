123-й сезон открыл Русский театр драмы в Астане

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ремонт здания длился 5 лет

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Новый 123-й сезон Государственный академический русский театр драмы имени Горького в Астане открыл в историческом здании после капитального ремонта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

В первый день зрители смогли посмотреть драму К. Жунусова «Алия», режиссером которой выступил И. Седин.

Спектакль посвящен памяти Алии Молдагуловой, героя Второй мировой войны.

Церемонию торжественного открытия театра посетила депутат столичного маслихата Мадина Ажикенова.

«В канун праздника Дня Республики в нашей столице состоялась премьера спектакля «Алия». Все знают, что это реальный персонаж, девушка по имени Алия Молдагулова, которая навсегда останется в памяти людей юной красавицей-казашкой, которая проявила себя как мужественный и отчаянный боец в борьбе с фашистами. Я не могла пропустить это событие. На спектакле я встретила выдающихся личностей, таких как ученый, академик Академии художеств РК Марат Абсеметов и многих других», - поделилась депутат.

Отмечается, что в здании театра, находящегося под охраной государства как исторический памятник, проведен капитальный ремонт. Помимо обновленных холлов, залов и кабинетов, в театре установлено современное сценическое, цифровое звуковое и световое оборудование.

«Ремонт продолжался на протяжении пяти лет и закончился как раз к открытию 123-го театрального сезона. Пьеса, которую мы поставили сегодня, не случайна, она приурочена ко дню рождения нашей землячки, героя Советского союза Алии Молдагуловой.
Сегодня зрители смогли увидеть игру талантливой актрисы Айжулдыз Баглановой, которая дебютировала в роли Алии и у нее все прекрасно получилось. Эта дата совпала с празднованием Дня Республики, который близок каждому казахстанцу. После этого мероприятия ожидается проведение форума, на который съедутся актеры со всего Казахстана, и мы будем обучать их актерскому мастерству. Приедут театральные критики из Алматы и Санкт-Петербурга», - рассказала заместитель директора театра Александра Кустовская.

Начиная с ноября, астанчане смогут увидеть как новые спектакли, так и уже полюбившиеся постановки театра, добавили в акимате.

 

#Астана #открытие #театр #сезон #драма

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