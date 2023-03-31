13-я победа подряд и поверженная 3-я ракетка мира – очередная сенсация от Елены Рыбакиной

7-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу (3-й номер рейтинга WTA) в полуфинальном матче турнира серии WTA-1000 в Майами (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба ФТК

Встреча продлилась 1 час и 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15-ти.

Таким образом, казахстанка продлила свою победную серию до 13 матчей.

Напомним, Елена полторы недели назад выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. По информации информационного ресурса OptaAce, после игры с Джесикой Пегулой Елена повторила рекорд Серены Уильямс (Уимблдон-2016), выполнившей 10 и более эйсов в 5 матчах подряд.

Ранее в поединках с Анной Калинской Рыбакина записала на свой счет 14 эйсов, затем сделала 12 подач навылет в матче с Паулой Бадосой и 10 – во встречах с Элизе Мертенс и Мартиной Тревизан.

За выход в финал 23-летняя Рыбакина сразится с победительницей противостояния между Петрой Квитовой (Чехия) – Сораной Кырстя (Румыния).