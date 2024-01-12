136 тысяч абитуриентов подали заявление для участия в январском ЕНТ

Образование
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Аменова Дана
Корреспондент

ЕНТ пройдет с 15 января по 10 февраля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, прием заявлений для участия в январском ЕНТ уже завершен. 136 тысяч человек изъявили желание пройти тестирование.

Стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и место тестирования

«Во время ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции», — рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – 3 обязательных и 2 на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Кроме того, по профильным предметам добавят 5 заданий на соответствие выбора из списка. Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 - по «Грамотности чтения», 10 - по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140. Время тестирования – 4 часа.

Также в ведомстве добавили, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

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