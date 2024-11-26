Более 140 осужденным изменили меру наказания в Туркестанской области

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В рамках профилактического мероприятия «Надзор» 16 ноября с 20:00 до 22:00 часов 17 прокурорами совместно с мобильной группой была проведена внезапная проверка состояния исполнения лицами, находящимися на учете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Проверено нахождение 321 осужденного в установленные сроки по адресам проживания, выявлено 9 допустивших нарушения.

По результатам в отношении двоих направлено в суд предложение о переводе на наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, в ходе проведения прокуратурой области проверки посредством информационной системы «СИО ПСО» выявлено 77 правонарушений, оставшихся без контроля службы пробации.

В отношении 43 человек в суд направлено предложение о переводе на лишение свободы, в настоящее время изменен приговор в отношении 11, добавили в прокуратуре.