17-летний кызылординец совершил смертельное ДТП

Пассажир автомобиля под управлением 17-летнего подростка погиб в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Фото из открытых источников

4 мая в 02:45 в Шиелийском районе подросток на автомашине Toyota, не справившись с управлением, совершил ДТП.

В результате дорожной аварии 1 пассажир скончался, остальные трое, в том числе водитель, получили травмы.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены судебные экспертизы.