172 ребенка потерялись на концерте в Атырау

В Атырау на концерте, где собралось 16 тысяч жителей, зарегистрировали 172 случая пропажи детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Атырауской области

Более 16 тысяч зрителей собрались на гала-концерт звезд эстрады, который состоялся 28 апреля в Атырау.

С 19:00 до 00:00 к полицейским, мобилизованным на площади, поступило более 170 заявлений о пропаже детей. В 125 случаях – это были подростки от 14 до 18 лет и в 47-ми – дети в возрасте от 1,5 до 14 лет. Всех их нашли с помощью средств связи полицейских и благополучно передали родителям.

«Во время крупных общественных мероприятий в городе регулярно от родителей поступают сообщения о пропаже детей. Для обеспечения безопасности детей мы стараемся действовать оперативно. Аналогичные события произошли на большом концерте, который состоялся 28 апреля. Напоминаем родителям, что нужно следить за детьми», – сказала начальник отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы управления полиции Атырау майор полиции Имангазиева Эльвира.