18 человек стали жертвами лесных пожаров в Южной Корее

19 человек ранены и один пропал без вести

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Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на спасательные службы, количество погибших и раненых в результате лесных пожаров в Южной Корее продолжает расти, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями <...> в общей сложности 18 человек погибли в лесных пожарах. По регионам: 14 — в провинции Северный Кёнсан и четыре — в Южном Кёнсане», — следует из публикации.

По данным издания, площадь лесных пожаров превысила 17 тыс. га. Всего в результате этого пострадали 209 домов, заводов, храмов и культурных ценностей. Более 27 тыс. человек были эвакуированы. Большинство погибших были пожилыми людьми старше 60 лет.

Агентство Yonhap 23 марта сообщило о четырех погибших и шести раненых в результате лесных пожаров в Южной Корее. Тогда пожар уничтожил 3,2 га земли, около 1,5 тыс. человек были эвакуированы.

Ранее вертолет разбился во время тушения лесного пожара в Южной Корее.