Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской республике увеличилось до 184, заявил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено 184 человека», — сказал он.

Ранее сообщалось о 79 жертвах.

Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда в заведении проходил популярный вечер живой музыки. По последним официальным данным, как минимум 155 человек попали в больницу с травмами. После этапа извлечения тел власти начнут надлежащее расследование причин обрушения.

Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии.