119 иностранцев-нарушителей выявили за один день в столице

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане выявляют нарушения миграционного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Проведены рейды по местам возможного незаконного нахождения иностранцев: квартиры, хостелы, общежития, строительные объекты, места досуга, промышленные зоны, эко-полигон, рынки.

Сообщается, что за день отработки установлено 119 иностранцев, имеющих нарушения, связанные с порядком пребывания в нашей стране, из них 58 нарушений по срокам пребывания, 61 человек незаконно осуществлял трудовую деятельность.

Также выявлены 19 казахстанцев, из которых 13 – за несвоевременное уведомление о пребывании иностранцев, шесть – за незаконное использование иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения. 33 иностранца для установления личности помещены в приемник-распределитель.

Кроме того, выявлено пять фактов оказания интимных услуг иностранцами. Две гражданки с африканского континента, арендовав квартиру, организовали услуги по массажу. По данному факту решается вопрос по выдворению иностранцев из страны с ограничением въезда на пять лет.

В ходе рейдов на территории мусороперерабатывающего завода было выявлено 37 граждан Республики Узбекистан, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность без разрешения местного исполнительного органа. 24 иностранца помещены в приемник-распределитель для установления личности, на 13 были составлены административные материалы за незаконную трудовую деятельность.
 

#Астана #иностранцы #незаконная миграция #нарушители

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