19 млн тенге ущерба: водитель поджег фуру с техникой в Актюбинской области

В Актюбинской области осудили водителя за поджог фуры с техникой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алгинского районного суда.

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26 декабря 2022 года Е. загрузил в арендованную фуру электрооборудование на 13 596 550 тенге и должен был доставить его из Алматы в Москву. Однако, доехав до Актобе, подсудимый решает присвоить часть техники себе и выгружает ее на склад знакомого.

А 4 января, пытаясь скрыть преступление, поджигает прицеп грузового автомобиля с оставшимся электрооборудованием.

Ущерб потерпевшим составил 19 184 110 тенге. Его мужчина возместил полностью, признав вину.

Подсудимому, обвиняемому в крупном мошенничестве (пункт 1 части 3 уголовной статьи 190) и умышленном повреждении чужого имущества (пункты 1, 5 части 2 уголовной статьи), суд ограничил свободу на 3,5 года с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока.

Приговор вступил в силу.

Напомним, ранее в Актобе осудили школьника из Западно-Казахстанской области за ложное сообщение о взрывных устройствах, якобы заложенных в нескольких вузах.