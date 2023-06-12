Школьника из ЗКО осудили за "минирование" нескольких вузов

Школьника из Западно-Казахстанской области осудили за ложное сообщение о минировании сразу нескольких вузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В мае прошлого года на электронный адрес Департамента полиции Актюбинской области поступили сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях высших учебных заведений.

Туда были направлены все экстренные службы, саперы и кинологи со служебными собаками. Персонал и учащиеся были эвакуированы. Взрывных устройств не обнаружили.

Виновного – ученика 10 класса одной из школ ЗКО – нашли сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Актюбинской области. Подросток дал признательные показания. Изъятый у него компьютер позволил выявить, что школьник отправил электронное письмо о «минировании» и в Кокшетау, но на этот раз речь шла о зданиях трех судов.

В мае 2023 года межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актобе признал юного западноказахстанца виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.