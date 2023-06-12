2 человека погибли на трассе Алматы – Екатеринбург

2 человека погибли, еще трое попали в больницу после ДТП в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
12 июня примерно в 10:50 на автодороге Алматы – Екатеринбург по направлению в город Темиртау 57-летний водитель автомобиля Audi, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневрирования, столкнулся с впереди идущей машиной «ВАЗ-2114». Последняя по инерции касательно столкнулась с криволинейным брусом.
В результате ДТП 24-летний водитель ВАЗа и 56-летняя пассажирка Audi (супруга водителя) скончались на месте происшествия.
57-летний водитель Audi и его 9-летний пассажир (внук), а также 23-летний пассажир ВАЗа доставлены в медицинское учреждение.
Факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.