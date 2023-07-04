2 человека сгорели в доме в Петропавловске

Происшествия
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В городе Петропавловске в ночном пожаре погибли мужчина и женщина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Фото: Kazpravda.kz

Сообщение о пожаре на улице Сенной поступило на пульт ДЧС 3 июля в 5:00. В частном секторе микрорайона Береке загорелся дом, в котором проживали 54-летняя женщина и ее 64-летний сожитель. Оба они погибли.

«На место вызова были направлены подразделения пожарных частей №3 и 5 и дежурная смена пожаротушений, всего 4 единицы техники и 14 человек личного состава. До прибытия пожарных огонь пытались потушить очевидцы, проезжавшие мимо.

У входа на веранде обнаружили тело женщины 1969 года рождения без признаков жизни, далее спустя 10 минут пожарные при разведке обнаружили обгоревшее тело мужчины. В 5:33 пожар был потушен», – рассказал начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области Адиль Спаен на брифинге в ведомстве.

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