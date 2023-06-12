2 проспекта начали одновременно ремонтировать в Алматы

В Алматы начали ремонт на проспектах Аль-Фараби и Абая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

«Предыдущий средний ремонт дорог на участках проспекта Аль-Фараби проводился в 2010-м, а по проспекту Абая – в 2012 году. Обследование выявило на участках ямы, провалы, трещины и шелушения. На этом основании было принято решение включить проспекты в план среднего ремонта», – пояснили в местном исполнительном органе.

Так, на проспекте Аль-Фараби отремонтируют 9 км дороги от улицы Аскарова до проспекта Достык.

С 6 июня на проспекте параллельно реконструируют мост через реку Есентай. По проекту здесь построят 2 велопешеходных моста, уточнили в акимате.

Средний ремонт на проспекте Абая охватит участок от проспекта Достык до улицы Тлендиева.

Отремонтировать магистральные улицы планируют до начала учебного года.

Для удобства горожан улицы будут перекрываться частично.