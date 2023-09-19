20 млрд тенге выделят на лизинг сельхозтехники в Казахстане

На выделенные средства фермеры смогут приобрести в лизинг более 500 единиц техники: более 80 комбайнов и 450 тракторов.

Фото: пресс-служба правительства РК

В Казахстане на лизинг самоходной сельхозтехники отечественного производства будет выделено 20 млрд тенге из средств АО «Жасыл Даму». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В Кабмине напомнили, что в своем недавнем Послании народу президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить темпы обновления сельскохозяйственной техники.

На выделенные средства фермеры смогут приобрести в лизинг более 500 единиц техники: более 80 комбайнов и 450 тракторов.

По поручению главы государства в августе 2022 года в целях обновления машинно-тракторного парка страны была запущена новая программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники.

Так, в прошлом году почти 900 аграриев в короткие сроки без первоначального взноса под 6% годовых приобрели в лизинг 1053 единицы техники: 176 комбайнов и 877 тракторов. При этом новая техника своевременно приняла участие в уборочной кампании 2022 года.

Стоит отметить, что в лизинг передается техника, соответствующая экологическим требованиям, определенным техническими регламентами, и имеющая все необходимые сертификаты соответствия.

По данным Министерства сельского хозяйства, в целом ежегодный объем льготного лизинга сельхозтехники в РК составляет более 170 млрд тенге.

Техника в рамках новой программы лизинга предоставляется под 6% и на срок до 10 лет. Сумма финансирования на одного лизингополучателя не превышает 205 млн тенге.Один фермер может приобрести на льготных условиях не более 3 единиц самоходной сельхозтехники. Финансирование можно получить лишь один раз в течение двух лет, добавили в правительстве.