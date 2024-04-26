Казахстан предложил Афганистану поставлять авто собственного производства

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе официального визита казахстанской делегации в Афганистан 35 отечественных компаний представили продукцию и услуги на казахстанско-афганском бизнес-форуме и тематической выставке в Кабуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Для создания новых направлений сотрудничества в составе делегации РК прибыли представители компании Qarmet, дилерского центра Doscar Group (бренды Kia, Chevrolet), Кентауского трансформаторного завода, группы компаний Kaspy Group (изготовление металлоконструкций, выпуск сельхозтехники), а также производители лабораторных тестов, лекарств, масложировой продукции, кондитерских изделий, текстиля и т.д.

На открытии бизнес-форума заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин напомнил, что по итогам прошлого визита делегации Афганистана в Казахстан была поставлена задача увеличить двусторонний товарооборот до $3 млрд.

«Мы предлагаем рассмотреть взаимодействие в химической промышленности и горно-металлургическом комплексе, по реализации совместных проектов в Афганистане в области геологоразведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также в сфере IT-технологий. Казахстанская сторона заинтересована в поставке автомобилей отечественного производства с последующей локализацией дилерских центров для их обслуживания на территории Афганистана», – сказал Серик Жумангарин.

В рамках сотрудничества двух стран в сфере высшего образования и науки Серик Жумангарин предложил увеличить  ежегодное количество грантов для граждан Афганистана на обучение в вузах Казахстана с 30 до 60.

Кроме того, вице-премьер пригласил 30 детей из Афганистана провести 10 дней отдыха в летних лагерях Казахстана.

Среди афганских бизнесменов по-прежнему высок спрос на казахстанскую сельскохозяйственную продукцию. По итогам бизнес-форума достигнуты договоренности о поставках подсолнечного масла, злаковой продукции и муки более чем на $12 млн. Афганские компании также проявили большую заинтересованность в моторном масле: планируют подписать с казахстанскими поставщиками первый контракт на поставку этого товара.

Стоит отметить, что в городе Герате (Афганистан) официально начал работу Торговый дом Казахстана, который также будет способствовать активизации казахстанско-афганских торгово-экономических отношений, добавили в пресс-службе кабмина.

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