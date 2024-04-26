Казахстан помогает Афганистану развивать «электронное правительство»

В рамках официального визита казахстанской делегации во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным в Афганистан состоялась презентация лучших отечественных разработок в сфере «электронного правительства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Представители АО «Национальные информационные технологии» продемонстрировали возможности и экономический эффект от внедрения цифровых казахстанских решений в части Data Lake, Smart Bridge и Gov.kz.

«Сегодня Казахстан занимает одно из первых мест в мире по переводу госуслуг в онлайн-формат. Мы готовы делиться опытом и лучшими практиками с нашими афганскими партнерами. Еще одним приоритетным направлением является подключение школ к интернету. Мы готовы оказать необходимую поддержку, чтобы обеспечить доступ к образованию для всех учеников», – заявил вице-премьер Серик Жумангарин.

В ходе официального визита казахстанской делегации также обсуждены возможности расширения трафика интернета в Афганистан с 60 до 100 Гбит/с в рамках коммерческого сотрудничества компаний «Казахтелеком» и «Афгантелеком».

Справочно: В настоящее время Казахстан занимает 8-е место в рейтинге ООН по уровню развития онлайн-услуг и 28 место по индексу развития «электронного правительства». Порядка 94% государственных услуг в республике автоматизированы и переведены в электронный формат. Экспорт IT-продуктов и услуг в 2023 году увеличился в 5 раз и достиг отметки в $500 млн.