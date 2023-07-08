20 млрд тенге выделят на ремонт 230 улиц в Алматы

В бюджете Алматы в текущем году предусмотрено 20 млрд тенге на ремонт 230 улиц протяженностью 200 км, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Фото пресс-службы акимата Алматы

План среднего ремонта улично-дорожной сети города Алматы на этот год был сформирован в 4-м квартале 2022 года по заявкам районных акиматов и обращениям жителей.

В бюджете города в текущем году предусмотрено 20 млрд тенге на ремонт 230 улиц протяженностью 200 км. В 2022 году сумма составила 17,5 млрд тенге на 210 улиц протяженностью 189 км.

Следует отметить, что в рамках децентрализации бюджета с 2023 года акиматы районов сами проводят текущий ремонт дорог. Для этого районам из общего бюджета выделено по 500 млн тенге.

При этом сметная стоимость аналогичных видов работ и строительных материалов по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 7-10%.

В целом текущий ремонт позволит увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с текущих 86% до 89%.