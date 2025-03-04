200 тысяч тенге требовали вымогатели у астанчанки за освобождение сына

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Их задержали в  Кокшетау

Фото: polisia.kz

В минувшие выходные совместными усилиями сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью, патрульной полиции и центра оперативного управления в Кокшетау пресечена деятельность группы вымогателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По информации оперативников, заявление о факте вымогательства поступило в полицию Астаны.

Жительница столицы сообщила, что неизвестные незаконно лишили свободы ее сына и требуют у него 200 тысяч тенге. Женщина предоставила полицейским данные об автомобиле, на котором предположительно передвигались злоумышленники.

1 марта транспортное средство, упомянутое в ориентировке, было зафиксировано камерами ЦОУ в Кокшетау. Информация об автомобиле была немедленно передана патрульным нарядам. После задержания водитель и пассажиры машины были доставлены в полицию.

В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно с «синтетикой». Изъятые свертки направлены на экспертизу. Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве.

По всем фактам начаты досудебные расследования, проводятся необходимые следственные мероприятия.

#преступники #вымогательство #выкуп

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