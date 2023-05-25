2,8 млн детей охватят летним отдыхом и оздоровлением в этом году

Поручения, Правительство, Общество, Образование
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Итоги учебного года и меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в текущем году учебный год завершают более 3,7 млн учащихся. В частности, 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на «Алтын белгі». Итоговые экзамены пройдут для 9 классов по 4 предметам со 2 по 13 июня, а для 11 классов – по 5 предметам с 5 по 19 июня.

Планируется, что летним отдыхом и оздоровлением будет охвачены свыше 85% учеников 1-10 классов, то есть порядка 2,8 млн детей, включая около 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий. В настоящее время в летних лагерях ведется активная работа по подготовке к предстоящему сезону. В целом свои двери откроют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей.

Как отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов, в рамках летнего отдыха для детей будет организовано более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма. В частности, это бесплатные экскурсии по музеям и сакральным местам, посещение библиотек, показ спектаклей, различные фестивали и конкурсы.

Кроме того, во всех регионах республики будет расширена линейка турпродуктов, направленных на детскую аудиторию. Параллельно с этим продолжится реализация программы семейного туризма Kids go free, в рамках которой субсидируется стоимость детских авиабилетов в составе турпакета. По итогам первого года данной услугой воспользовались 1,5 тысячи детей – порядка 700 семей сэкономили в совокупности 70 млн тенге. Ожидается, что в этом году программой будет охвачено уже более 2 тысяч детей.

С докладом о мерах по оздоровлению детей и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в местах отдыха выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. О работе, проводимой в регионах, рассказали акимы Астаны Женис Касымбек, Мангистауской области Нурлан Ногаев и Улытауской области Берик Абдыгалиулы.

Премьер-министр отметил, что государством проводится системная работа по развитию инфраструктуры, повышению качества обучения, усилению воспитательной работы и увеличению охвата детей дополнительным образованием.

«Через несколько дней завершается учебный год и начинаются летние каникулы. Все дети с нетерпением ждут яркого и интересного отдыха. Поэтому мы должны создать условия для их полноценного отдыха и оздоровления, получения новых знаний», – сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 млрд тенге. Кроме того, начата работа по созданию 50 детских оздоровительных лагерей и строительству 100 центров инновационного творчества. Данная работа должна быть завершена в 2026 году.

Вместе с тем, по словам премьер-министра, в регионах летний отдых и занятость детей зачастую организуются формально.

«Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество. Остаются без должного внимания дети в сельской местности», – указал Алихан Смаилов.

Он добавил, что при организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть много важных и серьезных вопросов. Особенно четко должна быть поставлена работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов.

«Во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб», – отметил глава Правительства.

При этом за летний период акимам нужно активизировать работу по оснащению и модернизации систем безопасности в учебных заведениях.

Премьер-министр поручил акиматам регионов обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью.

«Особое внимание нужно уделить досугу сельских детей. Для них должны быть оборудованы спортплощадки, центры развития, организованы досуговые культурные мероприятия», – указал Алихан Смаилов.

Глава Правительства также обозначил необходимость организовать работу передвижных медицинских пунктов для проведения скрининга состояния здоровья детей и стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, отмечена важность обеспечения контроля за качеством питания детей в общественных местах, санитарным уровнем точек питания и досуговых помещений.

В заключение Алихан Смаилов поручил в рамках развития внутреннего туризма организовать экскурсионно-познавательные мероприятия, увеличить тематические выезды и походы детей, обеспечить бесплатное посещение музеев, театров, заповедников, нацпарков и спортивных объектов в период каникул.

 

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