3 человека погибли при обрушении здания в Костанае

Спасательные работы на месте обрушения здания в Костанае завершены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на начальника ДЧС Костанайской области Кайрата Касыма
«На 19:40 всего в результате хлопка газовоздушной смеси и обрушения кровли станции техобслуживания пострадали 15 человек, трое из которых погибли. 3 человека извлечены из-под завалов живыми, 3 без признаков жизни.
Всего в больнице лечатся 10 пострадавших, один из них – в тяжелом состоянии», – проинформировал глава областного ДЧС.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Напомним, 11 декабря 2023 года в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1 в Костанае предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось 1-этажное здание. Под завалами остались люди.