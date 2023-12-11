3 человека погибли при обрушении здания в Костанае

«На 19:40 всего в результате хлопка газовоздушной смеси и обрушения кровли станции техобслуживания пострадали 15 человек, трое из которых погибли. 3 человека извлечены из-под завалов живыми, 3 без признаков жизни.

Всего в больнице лечатся 10 пострадавших, один из них – в тяжелом состоянии», – проинформировал глава областного ДЧС.