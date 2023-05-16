3 тысячи долларов выманили у 82-летней астанчанки телефонные мошенники

82-летняя жительница города Астаны заплатила мошенникам 3 тысячи долларов за освобождение якобы арестованной дочери, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.

Фото иллюстративное instagram.com/police__astana/

По словам бабушки, около полуночи на домашний телефон позвонила женщина и плачущим голосом сообщила: «Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, мне нужны деньги». Затем трубку взяла «адвокат» дочери и попросила продиктовать номер мобильного телефона.

После звонок поступил на мессенджер WhatsApp, где мнимая защитница сообщила, что необходимо собрать и передать деньги, в противном случае дочери женщины грозит уголовная ответственность.

Пожилая астанчанка стала собирать деньги и передала их через приехавшего водителя. После, опомнившись, она позвонила внуку, который сообщил, что с ее дочерью всё в порядке.

Поняв, что стала жертвой мошеников, пенсионерка обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники управления полиции района Сарыарка установили 24-летнего мужчину, который признал свою вину. Вещественные доказательства изъяты.

Также злоумышленник признался, что за услугу «курьера» ему полагалось 10% от общей суммы, но он решил оставил все деньги себе.