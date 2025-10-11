Семья Каражумановых из Мамлютского района – пример того, как верность земле становится смыслом жизни и продолжением рода.

Фото: архив "КП", МТРК Петропавловск

Когда солнце выходит из-за горизонта и золотит краешек неба, в Мамлютском районе уже звучит знакомая мелодия – гул мотора, шелест колосьев, ровный ритм жатвы. Такая музыка звучит здесь не одно десятилетие, а дирижирует этой симфонией семья Каражумановых – династия, чей общий трудовой стаж в сельском хозяйстве перевалил за три с половиной века.

Мурат Каражуманов, механизатор хозяйства «Мамбетов и К», выходит на жатву более сорока лет и способен уже только по колосу определить урожай точнее любого компьютера. Его руки, загрубевшие от работы, бережно гладят металл машины. Он делает это, точно музыкант, который проверяет струны перед концертом.

Мурат вырос среди полей, где запах земли – как дыхание жизни, а пшеница – как песня рода, звучащая из поколения в поколение.

– Мои предки тоже были хлеборобами. И мы продолжаем их путь. Пока есть хлеб, есть жизнь, – говорит Мурат Каражуманов.

Современная техника, кондиционеры, навигация – все это, конечно, облегчает их труд, но суть земледелия остается прежней – терпение, уважение к земле и чувство долга.

Мурат – один из лидеров уборочной и посевной кампаний. В прошлом сезоне он намолотил 35 тыс. цент­неров зерна – лучший результат по району. За успехи и многолетнюю преданность делу он удостоен ордена «Еңбек Даңқы».

– Быть честным и трудолюбивым – этому нас учили с детства, – продолжает он. – Нет легкой работы, каждая требует полной отдачи. Делай все на совесть – и земля ответит урожаем.

Для Каражумановых поле – это не просто поле. Это еще и живая фамильная книга, в которой каждая борозда – как строка, а каждый колос – как память.

В доме Каражумановых пахнет свежим хлебом и чаем из степных трав. За большим дас­тарханом собирается вся семья: супруга Кымбат, трое детей, братья, сестры. Сын пошел по стопам отца, жена работает в том же хозяйстве. Братья – механизаторы. Одна сестра работает поваром, другая – дояркой.

– Мы нисколько не жалеем, что связали жизнь с землей, – делится наш герой. – Это наше ремес­ло и наша гордость.

На стене в отчем доме – старое фото прадеда, который ведет лошадь, тянущую плуг. Рядом – новый снимок, на котором Мурат стоит возле сверкающего комбайна. Два века на одной стене, а между ними – история семьи, написанная потом, ветром и солнцем.

КТ «Мамбетов и К» – хозяйство, где старые традиции шагнули в будущее рука об руку с современными технологиями. Здесь пашут поля по спутниковым картам, доят коров с помощью роботов, но главный секрет успеха в неус­танном труде сельчан.

350 лет общего трудового стажа трудолюбивой семьи Каражумановых – это не цифра, а летопись степи. Это километры вспаханных полей, тысячи тонн хлеба, сотни рассветов, на которых рождается новый день Казахстана.

– Когда твой труд замечают и ценят, это вдохновляет, – говорит Мурат. – А я стараюсь делиться опытом с молодыми, чтобы они не просто работали, а слышали землю…

И когда вечер опускается на поля, кажется, будто сама степь благодарно шепчет им вслед: «Пока живет хлеб, живет и человек».