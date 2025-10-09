Ежедневно с восходом солн­ца Андрей Матюшонок – механизатор ТОО «Казгер» района Биржан-сал – уже в поле, на родной хлебной ниве, которую хорошо знает с детства. Сегодня, будучи за штурвалом мощного «Акроса» среди золотистых волн пшеницы, он чувствует себя на своем месте. И это понятно: хлебороб во втором поколении, Андрей впервые стал работать на комбайне в 1984 году.

Еще 16-летним подростком подрабатывал помощником совхозного комбайнера. С той поры и служит хлебной ниве, прервав работу лишь на время, когда пришла пора срочной воинской службы. Уволившись в запас, вернулся и продолжил начатое дело.

– Ничего другого, честно говоря, делать-то и не умею, – улыбается Андрей Казимирович. – Вот это – мое! – делает он охватывающий жест в направлении расстилающегося вокруг пшеничного поля.

Кстати, в их семье механизаторство – дело общее. Неподалеку на таком же комбайне нередко убирал хлеб младший брат Григорий. Еще один брат – Сергей, переехавший в Ульяновскую область России, также по-прежнему верен профессии, трудится механизатором.

Родился и вырос Андрей Матюшонок в селе Невском (ныне – аул Тасшалкар) района Биржан-сал. В 14 лет смышленый и разбирающийся в технике мальчишка умел водить трактор, автомобиль и даже комбайн. Отец, опытный механизатор, никогда не отказывал подросшему старшему сыну в желании учиться делу, охотно брал с собой на работу в поле. Так и прикипел навсегда Андрей к хлебному полю.

– Работали мы тогда на комбайнах «Нива», – вспоминает он. – Про кондиционеры в кабинах не знали, поэтому и не мечтали. Сейчас, конечно, техника совсем другая, работать стало намного легче, но суть нашего дела остается прежней: хлеб сам себя не уберет.

Сегодня Андрей Матюшонок – один из опытнейших и уважаемых механизаторов ТОО «Казгер», к мнению которого прислушиваются коллеги. В их тракторно-полеводческой бригаде 12 человек. Возглавляет эту команду один из учеников Андрея Казимировича – Аманжол Шеер, который прилежно учился у ветерана всем тонкостям механизаторского дела.

Мы застали Андрея Матюшонка в поле на участке в 600 га, где он вел уборку зерна методом прямого комбайнирования. За день успевал пройти десятки километров, выгружая бункер за бункером. Сколько их бывает за рабочий день, не считал – подсчет ведут другие. В поле механизаторы с семи утра. Тщательно подготовив технику к новому трудовому дню, приступают к жатве. Останавливают свои комбайны они лишь к восьми вечера. Не потому, что темно становится, просто начинающую к вечеру сыреть пшеницу убирать трудно.

– Урожай нынче уродился хороший, это радует. Пшеница почти вся подошла, «зеленки» уже практически нет. Только бы погода не подвела. Если все будет нормально, уберем до конца сентября, – деловито говорит механизатор.

Чуть позже к разговору присоединился и главный агроном хозяйства Асхат Амерханов. Он сообщил, что общая посевная площадь хозяйства около 17 тыс. га. В этом году, кроме пшеницы, на 14 тыс. га посеяли ячмень, чечевицу, лен и подсолнечник. Средняя урожайность пшеницы составляет 26–28 центнеров на круг.

Завершена уборка чечевицы, которую в этом году сеяли впервые. Порадовал ячмень, который дал в среднем 29 ц⁄га,

на отдельном поле и вовсе показал рекорд­ные 53 ц⁄га.