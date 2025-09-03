Национальная сборная Казахстана выступит на Европейском чемпионате по профессиональному мастерству

Человек труда
102
Венера Баталова
корреспондент

С 9 по 13 сентября в Хернинге пройдет IX Европейский чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkills Herning 2025, в котором примет участие национальная сборная Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: Министерство просвещения РК

EuroSkills — часть международного движения WorldSkills, направленного на популяризацию рабочих профессий, повышение престижа технического и профессионального образования. В этом году чемпионат соберет 597 участников из 32 стран, которых будут сопровождать 528 экспертов. Соревнания пройдут по 38 компетенциям.

Сборная Казахстана представлена 59 участниками: 28 конкурсантами, 25 экспертами, а также официальными делегатами и тим-лидерами. Наши ребята покажут свое мастерство в 25 компетенциях — от IT и инженерии до строительства, индустрии красоты, кулинарии и сферы сервиса.

Выступление национальной команды на EuroSkills Herning 2025 станет важным шагом для развития системы ТиПО в Казахстане, укрепления международного сотрудничества и продвижения имиджа страны на европейской арене.

#конкурс #Дания #EuroSkills Herning 2025

