«Жұмысшы жастар аманаты»: Честный труд возвышает достоинство человека

Венера Баталова
По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В этой связи Жамбылский областной филиал партии AMANAT на производственной площадке завода минеральных удобрений «Казфосфат» в Таразе провел областной молодежный форум «Жұмысшы жастар аманаты», передает Kazpravda.kz

Ранее партия AMANAT совместно с правительством запустила проект «Жұмысшы жастар аманаты» с целью решения социальных вопросов рабочей молодежи и развития их кадрового потенциала. Проведение форума стало важным шагом по системной реализации этого проекта.

В начале мероприятия депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Мукаш Ескендиров подчеркнул ценность быть настоящим профессионалом своего дела и призвал молодежь трудиться на благо страны.

«В нашей стране ежегодно реализуются масштабные проекты. Часть из них осуществляется в Жамбылской области. Для их системной реализации, конечно, необходимы рабочие кадры. Поэтому будущее Казахстана напрямую связано с представителями рабочих профессий. Сегодня специалисты производственной сферы особо ценятся в обществе. А благодаря таким мероприятиям открываются новые возможности для поддержки активной молодежи. Ведь все достижения в жизни приходят только честным трудом и упорной работой», – сказал Мукаш Ескендиров.

В свою очередь, председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова отметила, что в стране оказывается всесторонняя поддержка молодежи, активно включенной в трудовую деятельность.

«Этот форум – площадка, где слышен голос рабочей молодежи, где обсуждаются вопросы, связанные с их будущим. С каждым годом в нашей стране растет уважение к человеку труда и спрос на профессиональное образование. В этой связи молодежное крыло «Жастар Рухы» ведет большую работу по раскрытию потенциала молодежи, занятых в производственной сфере. К примеру, в рамках традиционного проекта «Жастарға жұмыс» во всех регионах страны проводятся масштабные ярмарки вакансий. Недавно в Астане на такой ярмарке приняли участие около 3000 человек, а более 70 предприятий предложили свыше 2000 вакансий», – сказала Акерке Искандерова.

В целом, реализуемый партией AMANAT совместно с Министерством труда и социальной защиты населения проект «Жастарға жұмыс» доказал свою эффективность. За последние два года проведено более 1,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие около 150 тысяч молодых граждан. Организовано порядка 200 ярмарок вакансий, в которых приняли участие свыше 5,2 тысячи организаций, более 55 тысяч молодых людей были трудоустроены. Для охвата отдаленных населенных пунктов мобильные группы «Жастар Рухы» посетили свыше 150 сел и предоставили консультации по социально-трудовым вопросам 55 тысячам человек.

Кроме того, были организованы региональные форумы рабочей молодежи и открытые обсуждения вопросов, связанных с рынком труда. В восьми регионах страны на крупных предприятиях проведены профориентированные экскурсии для молодежи и старшеклассников. В результате свыше 5 тысяч молодых граждан получили разностороннюю информацию о рынке труда, более 180 человек были трудоустроены на постоянной основе. В целях повышения престижа рабочих профессий и популяризации ценностей труда «Жастар Рухы» запустило специальный медиапроект «Еңбек даңқы: Жұмысшы мамандар әулеті».

В свою очередь заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек подчеркнул, что в регионе предпринимаются меры по поддержке рабочей молодежи.

«Сегодня в Жамбылской области проводится планомерная работа по привлечению инвестиций. В ближайшее время в регионе планируется реализовать 62 инвестиционных проекта. В ходе их реализации будет создано около 6 тысяч рабочих мест. Это позволит ежегодно трудоустраивать выпускников университетов и колледжей. В связи с этим в вузах региона ведется подготовка кадров. Наша главная задача – воспитать новое поколение профессионалов и привить им такие ценные качества, как честность и ответственность», – сказал Канатбек Мадибек.

На сегодняшний день в Жамбылской области проживает более 355 тысяч молодых граждан, что составляет 29,1% от числа жителей региона. Из них 41,8% проживают в городах, а 58,2% – в сельской местности. Среди них – молодой специалист ТОО «TALAS INVESTMENT COMPANY» Бексултан Болганбек.

«В этом предприятии трудятся сотни специалистов. Среди них и я. Свой трудовой путь я начал слесарем, затем работал оператором котельной, мастером участка компрессорных и холодильных установок, мастером котельного участка. Сегодня я с честью выполняю обязанности заместителя начальника цеха по обеспечению энергетическими ресурсами. Работать на таком крупном производстве – большая честь и высокая ответственность для молодых специалистов. Компания создает для нас максимально комфортные условия. Здесь есть все возможности для совершенствования профессиональных навыков. Нашему коллективу всегда нужны квалифицированные, честные рабочие кадры», – отметил Бексултан Болганбек.

Инженер завода минеральных удобрений «Казфосфат» ТОО, молодой специалист Кайсар Алдахметов сообщил, что на данном предприятии трудятся 1128 рабочих специалистов в возрасте до 35 лет.

«Рабочая молодежь – это пример честности и настойчивости. Молодое поколение, трудящееся на заводах, стройках, в сельском хозяйстве и на различных производственных площадках, является опорой экономики страны. Работая в рабочей профессии, можно внести вклад в развитие общества, раскрыть свои способности и потенциал. Например, я, будучи обычным заводским рабочим, был избран депутатом Таразского городского маслихата. Сегодня, оправдывая доверие горожан, я активно участвую в защите интересов молодежи, трудящейся в производственной сфере, и в решении их социальных проблем», – подчеркнул Кайсар Алдахметов.

