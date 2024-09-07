32,5 млн тонн кормов заготовлено в Казахстане

Сельское хозяйство
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В 2024 году посевные площади кормовых культур в регионах Казахстана составили более 3,2 млн гектаров, что на 83,5 тыс. гектаров больше, чем в 2023 году, передает Kazpravda.kz

Фото: milkua.info

При этом доля кормовых, размещенных на пашне, увеличилась с 13% до 14%.

На текущий год запланировано заготовить 24,5 млн тонн сена (полуторагодичный план - 36,7 млн тонн), 1,7 млн тонн сенажа, 4,6 млн тонн соломы, 5,5 млн тонн концкормов и 2 млн тонн силоса.

На 6 сентября 2024 года уже заготовлено 28,2 млн тонн сена, что составляет 76,8% от полуторагодового плана. Собрано 1,7 млн тонн сенажа или 103,7% от годового плана, более 1 млн тонн концкормов, 657,5 тыс. тонн силоса и 1,5 млн тонн соломы.

#сельское хозяйство #АПК #корма

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