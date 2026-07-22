35 беркутов и соколов незаконно держал у себя житель Павлодарской области

Закон и Порядок

Местный житель удерживал краснокнижных птиц у себя на территории дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: акимат области Абай

По данным следствия, начиная с 2017 года подозреваемый, являясь членом Федерации «Құсбегілік» и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, организовал на территории своего домовладения в Караганде нелегальный питомник.

Через Instagram он наладил контакты с лицами, доставлявшими ему редкие виды хищников, изъятых из естественной среды обитания.

В ходе обыска обнаружены и изъяты 35 хищных птиц, в том числе соколы-балобаны, беркуты и сокол-сапсан. Указанные виды занесены в Красную книгу и относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения животным.

"Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota 4Runner. В настоящее время птицы переданы на временное содержание в зоопарк Караганды. После вступления приговора суда в законную силу они будут выпущены в естественную среду обитания", - говорится в сообщении. 

#АФМ #питомник #беркуты

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